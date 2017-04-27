ABD'de Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Bir Ayın Zirvesinde

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 257 binle bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.





ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 22 Nisan ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 257 bin oldu. Son 4 haftanın zirvesine çıkan başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 245 bin düzeyindeydi.





Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 500 kişilik azalışla 242 bin 250'ye bine indi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 Nisan ile biten haftada 10 bin kişilik artışla 1 milyon 988 bine yükseldi.





Yine 15 Nisan ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları ise 244 binden 243 bine revize edildi.