ABD'de Genel Seçimlere Katılım Sadece Yüzde 54.9 Idi

Türkiye'de dün gerçekleştirilen referandum a katılım yüzde 85'i geçerken, Kasım ayında ABD'de yapılan ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD'deki Başkanlık seçiminde katılım oranı ise yüzde 54.9'da kalmıştı.



Türkiye'de 55 milyondan fazla seçmen dün sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 'evet' dedi.Halk oylamasına yüzde 85'in üzerinde katılım sağlandı.



Tüm dünya, referandum un yanı sıra Kasım ayında gerçekleştirilen ABD'deki Başkanlık seçimlerini de yakından takip etmişti. Başkanlık seçiminde bu rakam yüzde 54.9'da kalmıştı.



(İHA)