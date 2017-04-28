ABD'de Geçici Bütçe Tasarısı Kongreden Geçti

ABD'de federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle "kapanmasını" bir hafta erteleyecek üçüncü geçici bütçe tasarısı Kongre'den geçti.





ABD Senatosu, federal hükümetin Washington saatiyle gece yarısı kapanmasını 5 Mayıs Cuma gününe kadar erteleyecek geçici bütçe tasarısını oybirliğiyle kabul etti.



ABD Temsilciler Meclisinden yine bugün yapılan oylamada 30'a karşı 382 oyla onaylanan tasarı, Kongrenin her iki kanadından geçmiş oldu.



Federal hükümeti bütçe krizi nedeniyle 13. kez kapanmaktan bir haftalığına kurtaracak bütçe tasarısı, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın hükümetin ilk 100 günü dolmadan kapandığı ilk başkan olarak tarihe geçmemek için tasarıyı imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Donald Trump'ın başkanlık koltuğundaki 100'üncü günü, 29 Nisan Cumartesi'ye denk geliyor.



Bu arada, tasarı geçen eylül ayından bu yana kabul edilen üçüncü kısa vadeli çözüm olacak. ABD Kongresi, ilk geçici bütçe tasarısını 28 Eylül ve ikincisini 9 Aralık tarihlerinde onaylamıştı.





Tehlike sürüyor





Federal kurumlara 5 Mayıs Cuma gününe kadar finansman sağlayacak geçici bütçe, Cumhuriyetçiler ile Demokratlara 1 trilyon dolarlık 2017 mali bütçesi üzerinde uzlaşmaları için ek zaman tanıyacak.



Bununla birlikte, hükümetin kapanma tehlikesinin ortadan tamamen kalkması için 2017 mali bütçesine yönelik yasa teklifinin, Kongre'den gelecek Cuma günü bitmeden geçmesi gerekiyor.





Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de hemen her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden olmuştu.





24 milyar dolara mal olmuştu





Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.





Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.