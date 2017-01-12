ABD'de Fiat Chrysler'a Emisyon Suçlaması

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Fiat Chrysler'ın dizel araçlarına emisyonu yükselten gizli yazılım yükleyerek kanunları ihlal ettiğini bildirdi.



EPA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan - İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler'ın 100 binin üzerinde dizel aracına ülkedeki emisyon standartlarını ihlal eden yazılım yüklediği tespit edildi.



Söz konusu yazılım, 2014-2016 yılları arasında üretilen Gand Cherokee ve Dodge Ram marka kamyonlarda bulundu.



Kurumun emisyonu artıran yazılımı otoritelerden gizlediği belirtilen açıklamada, Volkswagen'den sonra başka bir otomobil devinin kanunları çiğnemesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, Fiat Chrysler'ın araçlarındaki gizli yazılımın daha önce benzer nedenle soruşturmaya alınan ve suçlu bulunan Volkswagen gibi emisyon manipülasyonu yapıp yapmadığının halen araştırıldığı bildirildi.





Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), emisyon hilesi skandalı kapsamında kabul ettiği suçlamaları nedeniyle önceki gün ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Fiat Chrysler'ın da ihlalleri nedeniyle para cezası ve ihtiyati tedbirle karşı karşıya kalabileceği vurgulanan açıklamanın ardından, şirketin Milan borsasında işlem gören hisseleri yüzde 16 ve New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 13 civarında değer kaybetti.