ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, Başkanlık Seçimleri İçin Soruşturma Başlattı

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı Kasım 2016'daki başkanlık seçimleri öncesindeki iddialara dair inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.
ADALET BAKANLIĞI DUYURDU
Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Micheal E. Horowitz, birçok yönetici, ABD Kongresi'nin üst düzey yetkilileri, çeşitli kurumlar ve halktan gelen talep üzerine inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu.
İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.