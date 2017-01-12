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ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, Başkanlık Seçimleri İçin Soruşturma Başlattı

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, Başkanlık Seçimleri İçin Soruşturma Başlattı

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi, FBI ve bakanlığın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimleri öncesindeki eylemlerine dair inceleme başlatılmasına karar verdi.

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı, Başkanlık Seçimleri İçin Soruşturma Başlattı

ABD'de FBI ve Adalet Bakanlığı Kasım 2016'daki başkanlık seçimleri öncesindeki iddialara dair inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI DUYURDU

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Micheal E. Horowitz, birçok yönetici, ABD Kongresi'nin üst düzey yetkilileri, çeşitli kurumlar ve halktan gelen talep üzerine inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu.

İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

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