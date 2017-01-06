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ABD'de Fabrika Siparişleri Yükselişini Sonlandırdı
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ABD'de Fabrika Siparişleri Yükselişini Sonlandırdı

ABD'de fabrika siparişleri geçen kasımda yüzde 2,4 gerileyerek 4 ay süren yükselişini sonlandırdı.

ABD'de Fabrika Siparişleri Yükselişini Sonlandırdı

ABD'de fabrika siparişleri geçen kasımda yüzde 2,4 gerileyerek 4 ay süren yükselişini sonlandırdı

Kaynak: Dunya.com