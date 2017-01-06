ABD'de Fabrika Siparişleri Yükselişini Sonlandırdı

ABD'de fabrika siparişleri geçen kasımda yüzde 2,4 gerileyerek 4 ay süren yükselişini sonlandırdı.





ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, fabrika siparişleri Kasım 2016'da önceki aya kıyasla yüzde 2,4 azaldı. Böylece, 5 ayın ilk düşüşünü kaydeden siparişlerin yüzde 2,3 gerilemesi bekleniyordu.





Bu arada, ekim ayına ilişkin fabrika siparişlerindeki artış yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e revize edildi. Siparişler söz konusu dönemde yaklaşık 1,5 yılın en güçlü yükselişini göstermişti.



Veriler, kasım ayı fabrika siparişlerindeki düşüşün başta uçak olmak üzere ulaşım araçlarına yönelik talebin yüzde 13,2 gerilemesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Diğer taraftan, ulaşım hariç fabrika siparişleri aralıkta yüzde 0,5 yükseldi.





Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.





Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan diğer verilere göre, tarım dışı istihdam aralıkta ayında 156 binle beklentinin altında arttı, işsizlik oranı ise beklenti paralelinde yüzde 4,7'ye yükseldi. Ayrıca, ülkede saatlik ücretler son 7 yılın en yüksek artışını gösterdi. ABD'nin dış ticaret açığı ise kasımda yüzde 6,6 artarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.