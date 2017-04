ABD'de Dünya Günü'nde Bilim İnsanları Sokağa Çıktı

NEW ABD'de çoğunluğu bilim insanı ve çevreciler olmak üzere yüz bininin üzerinde kişi, 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla ülke genelinde düzenledikleri yürüyüşlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın bilim ve çevre politikalarını protesto etti.



Başkent Washington başta olmak üzere ülke genelindeki onlarca farklı eylemde bir araya gelen ABD'liler, son yılların en geniş katılımlı "bilim eylemi"ni gerçekleştirdi.



Washington'daki "Bilim Yürüyüşü" etkinliğine yoğun yağmura rağmen binlerce kişi katıldı.



Başkentin en önemli sembollerinden Washington Anıtı civarında toplanan kalabalık, "bilimi seviyoruz", "başka gezegen yok" ve "bilim, siyaset dışı bir konudur" yazılı dövizlerle Kongre'ye doğru yürüdü.



Etkinlikte konuşan bilim insanı Cara Santa Maria, Donald Trump yönetiminin iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarına atıf yaparak, "Bilim saldırı altında, şu anda çok kritik bir durumdayız. Bugün burada bilim, eğitim, bilgi ve gezegenimiz Dünya için savaşmak amacıyla toplandık." dedi.



Herhangi bir politikacının konuşma için davet edilmediği organizasyona katılanların sloganlarında özellikle ABD Başkanı Trump'ı hedef almaları ve bilimle ilgili alanlarda bütçe kısıtlamasına gidilmesini protesto etmeleri dikkati çekti.



Washington'da 75 bin civarında kişinin etkinlik için kayıt yaptırdığı öğrenildi ancak kaç kişinin yürüyüşe katıldığı henüz açıklanmadı.



- Chicago'da 40 bin kişi yürüdü



Chicago'daki bilim yürüyüşüne de 40 binin üzerinde Amerikalı katıldı.



Kentin sembollerinden Grand Park'ta toplanan kalabalık, Columbus Drive üzerinden Field Müzesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş, müze girişinde oluşturulan fuar alanında sona erdi.



Etkinlikte katılımcıların kıyafetleri ve hazırladıkları pankartlar ilgi çekti.



Toplantı ve fuar alanının yanı sıra güzergah boyunca alınan güvenlik önlemlerinin dikkati çektiği eylem sırasında terör saldırısı tehdidine karşı "kum kamyonları" da kullanıldı.



- "Bilim, Amerika'yı büyük yapar"



Yağmur altında gerçekleştirilen New York'taki yürüyüşe de 30 binin üzerinde kişi katıldı.



Central Park'ın batısındaki 72'nci sokakta başlayan eyleme katılanlar, Trump International Hotel and Tower'ın bulunduğu Columbus Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada toplanan kalabalık, Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı "Amerika'yı yeniden büyük yap" sloganına gönderme yaparak, "Bilim, Amerika'yı büyük yapar." diye bağırdı.



Kalabalık, daha sonra Times Meydanı'na kadar yürüyerek eylemi sona erdirdi.



- Bilim insanlarının Trump'a direnmesinin nedeni



Başkan adaylığı sırasında küresel ısınmaya "hurafe" diyerek onlarca yılda ortaya çıkarılan bilimsel kanıtları hiçe saydığı öne sürülen Trump, başkanlık koltuğundaki ilk aylarında bilim ve iklim değişikliği konusundaki açıklamaları nedeniyle bilim insanları ve çevrecilerin tepkisini çekiyor.



Trump'ın, Ulusal Sağlık Enstitülerinin bütçesinden 5,8 milyar dolar ve Çevre Koruma Ajansının (EPA) 8,2 milyar dolarlık bütçesinden de 2,6 milyar dolarlık kesinti planı bulunuyor.



Bu arada, Trump'ın EPA'nın başına getirdiği Scott Pruitt, iklim değişikliğinin ana sebebi olarak karbondioksit salımını kabul etmediğini açıklamış, bütçe müdürü Mick Mulvaney de küresel ısınma araştırmalarını fonlamayı, vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamak olarak yorumlamıştı.