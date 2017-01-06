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ABD'de Dış Ticaret Açığı 9 Ayın Zirvesinde
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ABD'de Dış Ticaret Açığı 9 Ayın Zirvesinde

ABD'de dış ticaret açığı kasımda yüzde 6,6 artarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Dış Ticaret Açığı 9 Ayın Zirvesinde

ABD'de dış ticaret açığı kasımda yüzde 6,6 artarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.


ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, dış ticaret açığı kasımda 45,2 milyar dolar oldu. Önceki aya kıyasla yüzde 6,6 artan açığa yönelik piyasa beklentisi 45,4 milyar dolar düzeyindeydi.


Kasım ayı dış ticaret açığı beklentinin altında kalmasına karşın son 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
Bu arada, ekim ayına ait dış ticaret açığı 42,6 milyar dolardan 42,4 milyar dolara revize edildi.

Açığın aralıkta büyümesine ithalatın yüzde 1,1 artarak 231,1 milyar dolara çıkması ile ihracatın yüzde 0,2 azalarak 185,8 milyar dolara gerilemesi etkili oldu. Veriler, ayrıca petrol ithalatının aralıkta Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi.


Analistler, ekimden sonra kasım ayında da artan dış ticaret açığının dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor.