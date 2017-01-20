ABD'de Devir Teslim Töreni Sırasında Olaylar Çıktı!

Beyaz Saray'daki devir teslim töreni devam ederken bir yandan da devam eden protesto gösterilerinde eylemciler etrafa zara vermeye başladı. Polis göstericilere müdahale etti.

ABD'de Devir Teslim Töreni Sırasında Olaylar Çıktı!

Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralacağı yemin töreninin gerçekleşeceği Washington'daki protesto gösterileri olaylı geçiyor.

CAMLARI KIRMAYA BAŞLADILAR

Reuters, Washington'daki Trump karşıtı yürüyüşte, siyah kapüşonlu eylemcilerin çevredeki dükkanların ve araçların camlarını kırdığını bildirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin protestoculara müdahale ettiği görüldü.

AFP'nin haberine göre, ABD polisi, yemin töreninin gerçekleştirildiği Kongre binasının yakınlarındaki eylemlere katılan protestocuları dağıtmak için biber gazı kullanıyor.

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