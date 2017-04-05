ABD'de Dev Birleşme
ABD'li gıda ve restoran zinciri Panera Bread'in satışı için Lüksemburg merkezli JAB Holding adlı şirketle 7,5 milyar dolara anlaştığı duyuruldu.
ABD'li gıda ve restoran zinciri Panera Bread'in satışı için Lüksemburg merkezli JAB Holding adlı şirketle 7,5 milyar dolara anlaştığı duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com
-
Hükümetten iş arayanlara 650 TL!
-
Kamuya 90 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar
-
Dolar dur durak bilmiyor!
-
Doğal antibiyotik 'gulik otu' kadınların ekmek kapısı oldu
-
Muhtarlara ve koruculara müjdeleri sıralayınca salon ayağa kalktı
-
Taksici olarak gittiği Avustralya'dan fabrikatör olarak döndü
-
Amerika Esad'a operasyon için harekete geçti