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ABD'de Dev Birleşme
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ABD'de Dev Birleşme

ABD'li gıda ve restoran zinciri Panera Bread'in satışı için Lüksemburg merkezli JAB Holding adlı şirketle 7,5 milyar dolara anlaştığı duyuruldu.

ABD'de Dev Birleşme

ABD'li gıda ve restoran zinciri Panera Bread'in satışı için Lüksemburg merkezli JAB Holding adlı şirketle 7,5 milyar dolara anlaştığı duyuruldu.

Kaynak: Dunya.com

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