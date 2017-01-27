ABD'de Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Aralıkta Düştü

NEW ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik talep aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 227 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi verinin yüzde 2,5 artış göstermesi yönündeydi. Kasım ayına ilişkin veri ise eksi yüzde 4,6'dan eksi yüzde 4,8'e revize edildi.



Siparişlerin aralıkta azalmasında, ulaşım kalemindeki dayanıklı mallara yönelik talebin yüzde 2,2 gerilemesinin etkili olduğu belirtildi.



Öte yandan, ulaşım harici siparişler aralıkta yüzde 0,5, savunma harici siparişler de yüzde 1,7 arttı.



Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.