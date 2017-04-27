ABD'de Dayanıklı Tüketim Malı Siparişi Beklentiyi Karşılamadı

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, mart ayında yüzde 0,7 artışla beklenenden az yükseldi.





ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler martta önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Yükselişini üçüncü aya taşıyan siparişlerin yüzde 1,3 artması bekleniyordu.





Beklentinin altında kalan siparişlerde, ulaşım araçları kaleminin yüzde 2,4 yükselmesi etkili oldu. Ulaşım harici siparişler ise aynı dönemde yüzde 0,4 artış beklentisinin aksine yüzde 0,2 azaldı. Savunma kalemi hariç dayanıklı tüketim malı siparişleri de yüzde 0,2 artışla yüzde 0,4'lük artış beklentisini karşılamadı.





Bu arada, şubat ayına ilişkin dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki artış yüzde 1,7'den yüzde 2,3'e revize edildi. Siparişler ocak ayında yüzde 2,3 artmıştı.





Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.





Analistler, ocak ve şubatta beklentinin üzerinde gelen siparişlerin, martta yükselişini sürdürmesinin, yarın açıklanacak öncü ilk çeyrek büyüme verilerine olumlu yansıyacağını belirtiyor.