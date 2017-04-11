ABD'de 'Çifte Bilet' Skandalı
ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, "overbook" uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi.
ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, "overbook" uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi.
Kaynak: Dunya.com
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