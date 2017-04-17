ABD'de Canlı Yayınla Cinayet İşledi

- ABD'de canlı yayınla cinayet işledi



CLEVELAND - Polis, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde, Steve Stepnans isimli bir şahsın sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken tanımadığı 70'li yaşlarında Robert Goodwin Sr. isimli birisini öldürdüğünü bildirdi. Kız arkadaşından ayrıldığı için moralinin bozuk olduğunu bunun için tanımadığı bir adamı öldürme anının canlı olarak Facebook'ta yayınlayan Seteve Stphens isimli bir adam için Clevelend Polisi seferber oldu. Cleveland Polis Şefi Calvin Williams Polis, Steve Stephans isimli zanlının silahlı ve tehlikeli olduğunu ifade etti. Cleveland Belediye Başkanı Frank Jackson, zanlıya "Kimseye bir zarar verme polise teslim ol" diye çağrıda bulundu. Stephens yayınladığı bir videoda bir düzineden fazla insan öldürdüğünü söylerken, Cleveland Polis Şefi Calvin Williams polisin bu bilgileri doğrulamadığını söyledi. Williams, zanlıyla bağlantılı başka kurban bilmediklerini söyledi. Polis, Stephens'ın arkadaşı ve ailesi ile konuştuklarını belirterek "Bugün olanlara bir anlam veremiyorum" dedi. Stephens'in görüntüleri pazar günü öğleden sonra sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ifade edilirken zanlıya ait hesabın da kapatıldığı öğrenildi.

Zanlı tarafından yayınlanan görüntüde arabasında otururken kendini çekmeye başlayan saldırgan "Birini buldum. Onu öldüreceğim. Bu yaşlı adamı öldüreceğim" ifadelerini kullandığı anlaşılıyor