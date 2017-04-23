ABD'de Bilim Yürüyüşü

Chicago'daki bilim yürüyüşüne 40 binin üzerinde Amerikalı katıldı. Kentin sembollerinden Grand Park'ta toplanan kalabalık, Columbus Drive üzerinden Field Müzesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş müze girişinde oluşturulan fuar alanında sona erdi.



Etkinlik sırasında katılımcıların kıyafetleri ve hazırladıkları ilginç pankartlar dikkat çekti. Toplantı ve fuar alanının yanı sıra güzergah boyu alınan güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği eylem sırasında olası bir terör saldırısına karşı "kum kamyonları" da kullanıldı.