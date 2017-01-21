ABD'de Başkanlık Devir Teslim Törenleri

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da onuruna verilen balolara katıldı.



ABD başkanlarına geleneksel olarak verilen resmi balolarda Donald Trump ve eşi Melania Trump ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence hazır bulundu.



Trump ailesi, akşam saatlerde Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bağımsızlık ve Özgürlük" balolarının ardından, Ulusal Müze binasına geçerek Silahlı Birlikler Hizmeti Balosuna katıldı.



Donald ve Melania Trump çifti, Frank Sinatra'nın "Benim Yolum" adlı parçası eşliğinde dans etti.



Kongre binasındaki balolar 50 dolar karşılığında halka açık yapıldı ancak Ulusal Müze binasındaki baloya sadece özel davetliler girebildi.



Ülkede 1809 yılında James Madison döneminde başlayan resmi balolara, Woodrow Wilson ve Warren G. Harding gibi başkanlar "gereksiz" gördüğü için katılmamıştı.