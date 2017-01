ABD'de Başkanlık Devir Teslim Törenleri

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongredeki yemin töreninde yaptığı konuşma ve ilk icraatı ABD basını tarafından eleştirildi.



Washington Post gazetesi, Trump'ın geleneksel yemin töreni konuşmalarından farklı olarak "nezaketsiz bir şekilde" seçim mitingi tarzında geçtiğini savundu.



Makalede, bu konuşmanın, Trump'ın kampanya dönemindeki gibi davranmayı sürdüreceği ve sadece kendi destekçileriyle iletişime geçerek diğer bütün nezaket kurallarını bir tarafa koyacağının göstergesi olduğu yorumu yapıldı.



Donald Trump'ın 200 yıllık yemin töreni hitabı geleneklerini bıraktığı da vurgulanan makalede, "Yeni Başkan, yemin törenindeki konuşmasıyla, bunu hala tam anlamayanlara, kendi döneminin çok farklı bir başkanlık dönemi olacağını açıkça gösterdi." ifadesi kullanıldı.



Trump'ın aşırı popülist bir dil kullandığı da öne sürülen yazıda, onun ABD'yi bütün kurumlarıyla mahvolmuş bir ülke olarak tanımlayıp kendisini kurtarıcı diye konumlandırdığı kaydedildi.



"Ümitleri değil kuşkuları artırdı"



New York Times gazetesinin başyazısında Trump'ın yemin törenindeki konuşmasının ümitleri değil kuşkuları artırdığı yorumunda bulunuldu.



"Zaten törenden çok yüksek bir beklenti yoktu ancak Trump'ın başkanlık döneminin açılışı hayal kırıklığının ötesindeydi." ifadesine yer verilen makalede, Trump'ın başkandan çok hala seçim kampanyası yürüten bir aday gibi konuştuğu ancak Beyaz Saray'ın da gücüyle bu söylemlerinin artık daha kaygı verici hale geldiği belirtildi.



Trump'ı ABD'nin tarihi gerçeklerini çarpıtarak kendisini kurtarıcı gibi göstermekle suçlayan başyazıda, Trump'ın kendisini dinlemeye gelen arkasındaki dört başkanın "sanki Meksika, Çin ya da İsveç'i ilk sıraya koymuş gibi" artık önceliğin ABD olacağı ifadelerini kullandığına değinildi.



ABD'nin Trump'tan önce de büyük bir ülke olduğuna vurgu yapılan makalede, "Onun aptalca hareketlerine rağmen Amerikan halkı ülkenin daha da büyük olması için bir yol bulacaktır." değerlendirmesi yapıldı.



USA Today gazetesi de Trump'ın konuşmasındaki bilgilerin gerçeklerle örtüşmediğini yazdı.



ABD'de suç oranının Trump'ın iddiasına karşın artması yerine azaldığını, işsizliğin de yine Trump'ın anlattığının tersine düştüğünü ve Barack Obama döneminde 75 ay üst üste istihdamın arttığı ve işsizliğin yüzde 5'in altına gerilediğini belirten gazete, sınır güvenliğinin de son dönemde yükseldiğini belirtti.



Törene katılımın azlığı öne çıktı



ABD basınında devir teslim günüyle ilgili öne çıkan başka bir konu da yemin törenine katılan kişi sayısıydı.



Gazeteler tam olarak sayı vermeseler de fotoğraflarla katılımcı sayısını kıyasladı.



New York Times, Trump'ın yemin törenine katılımın Obama'nın yemin törenine göre düşük gerçekleştiğini aktardı.



Hem 2009'daki hem de dünkü törenlerde yemin merasimine 45 dakika kala havadan çekilen fotoğraflara yer veren gazete, uzman yorumlarına göre Trump'ın törenine katılanların Obama'nın 2009'daki yemin töreninde bulunanların ancak üçte biri kadar olduğunu iddia etti.



Donald Trump, yemin törenine rekor sayıda kişinin geleceğini öne sürmüş, son günlerde bu sayının az olabileceği ihtimali üzerine de Twitter'a reklam vererek törene katılımı artırmaya çalışmıştı.



Katılım konusunda fikir verici resmi rakam ise Washington metrosundan geldi. Yetkililer dün saat 11.00'e kadar 193 bin kişinin, Obama'nın ilk yemin töreninde ise aynı saate kadar 513 bin, ikinci yemin töreninde de 317 bin kişinin metroyu kullandığını bildirdiler.



12 milyondan fazla tweet



Törenlerdeki katılımcı sayısı az olsa da televizyonlar ve sosyal medya yayınlarından ABD'de ve diğer ülkelerde milyonlarca kişi devir teslim törenini takip etti.



Twitter, yemin töreninden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada o ana kadar "#inaguration" etiketi kullanılarak 12 milyondan fazla paylaşımda bulunulduğunu duyurdu.



Açıklamada sadece saat 12.02'de bir dakika içinde söz konusu etiketle 58 bin paylaşım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.