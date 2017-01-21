ABD'de Başkanlık Devir Teslim Törenleri

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da Kongre binasındaki yemin töreni ve onuruna verilen öğle yemeğine katıldıktan sonra Beyaz Saray'a geçerken halkı selamladı.



Yemekte konuklara hitap eden Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton ve eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton'a yemeğe katıldıkları için teşekkürlerini sundu.



Salondaki davetlilerden Clinton çiftini ayakta alkışlamalarını isteyen Trump, "Başkan Bill Clinton ve Bakan Hillary Clinton'un geleceklerini duyduğumda çok onurlandım." dedi.



Donald Trump ve eşi Melania Trump, daha sonra Pensilvanya Bulvarı'nda düzenlenen resmigeçit töreninde Kongre binasından Beyaz Saray'a kadar olan güzergahın bir bölümünü yürüyerek geçti. Yol kenarında bekleyen ve kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan on binlerce kişiyi selamlayan Trump çiftine törende ABD'nin üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi ile orduya bağlı mangalar eşlik etti.



Kongre Devir Teslim Töreni Komitesinden alınan bilgiye göre, 1801 yılında dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson tarafından başlatılan ve o zamandan bu yana geleneksel olarak yapılan resmigeçit törenini vatandaşların yakından izlemesi için kontrol noktaları oluşturuldu.



Protestolar sürüyor



Pensilvanya Bulvarı'ndaki tören sırasında Donald Trump'ın geçiş güzergahına yakın birçok noktada protestolar da devam etti.



Washington'un bazı noktalarında polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Zaman zaman biber gazının da kullanıldığı protestoların sürmesi bekleniyor.



Amerikan medyasındaki haberlere göre, polisin gün içinde 95 göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.



Resmi makamlar, Trump'ın yemin törenini izlemek için yaklaşık 900 bin kişinin başkente geldiğini duyurdu.