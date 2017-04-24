ABD'de Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali'ne Büyük İlgi
- ABD'de Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali'ne Büyük İlgiWASHINGTON – ABD'de gerçekleştirilen Barış ve Dayanışma Festivali büyük ilgi gördü.
- ABD'de Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali'ne Büyük İlgi
WASHINGTON – ABD'de gerçekleştirilen Barış ve Dayanışma Festivali büyük ilgi gördü.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi tarafından "Barış ve Dayanışma Festivali Washington'da gerçekleştirildi. Festivale Başbakan Yardımcısı Mehmet Simsek, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TASC Eş Başkanı Günay Evinç, MUSİAD Amerika Temsilcisi Mustafa Tuncer, TASC Yönetim Kurulu Üyesi Halil Mutlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. TASC'in organizasyonuyla Beyaz Saray önünde başlayan "Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali" West Potomac Park'ına kadar devam etti. Yaklaşık 5 bin Türk vatandaşın katıldığı yürüyüşte birbirinden renkli görüntüler de yaşandı. Parkta kurulan Türk stantlarında ise Türk ve Amerikan vatandaşlarına Türk yemekleri ikram edildi. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Simsek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak "Güçlüyüz biriz ve beraberiz" dedi. Türkiye ABD ilişkilerine yönelik açıklamalar yapan Şimşek"Ben inanıyorum ki Amerika'nın yeni yönetimi çok daha yapıcı bir şekilde Türkiye'nin yanında duracak, Türkiye'nin tezlerini daha iyi anlayacak. Burada güçlüyüz, biriz ve beraberiz asıl mesaj o" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, hem ABD hem de Türk vatandaşları adına çok gurur duyduğunu, Amerika'da Türkiye'nin yaşadığını ve yaşatıldığını görmekten de çok gurur duyduğunu söyledi.
TASC Es Başkanı Günay Evinç; "Bugün Beyaz Saray'dan parka güzel bir yürüyüş yaptık, konser verdik, devlet folklor ekibi bir gösteri yaptı. Bizim ruhumuzu ve Anadolu'nun ruhunu yansıttı" dedi. MUSİAD Amerika Temsilcisi ve TASC Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer; "Biz yapan onaran imar eden, biz beklenen insanlarız. Herkesi barışa dostluğa kardeşliğe davet ediyoruz" ifadesini kullandı. TASC Yönetim Kurulu Üyesi Halil Mutlu ise "Burada Amerika'da bizim renklerimiz kırmızı ve beyazdır. Bütün Türkiye vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri'nde tek bir renge sahiptir" dedi. Peterson Belediye Başkan Yardımcısı Derya Taşkın ise Türkiye- Amerikan Yönlendirme Komitesi tarafından organizasyonun 2.sinin gerçekleştirildiğini, bu yıl ilk defa festival ve yürüyüş ile birlikte bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından Türk halk Dansları Topluluğu folklor gösterileri büyük ilgi gördü. Barış ve Dayanışma Yürüyüş Festivali'nde ayrıca 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlaması nedeniyle Türkiye'den gelen ünlü sanatçı Kenan Doğulu da sahne aldı. Sahnede 1.5 saat kalan Kenan Doğulu şarkılarıyla Türk vatandaşları coşturdu.