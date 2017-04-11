ABD'de Askeri Mermi Fabrikasında Patlama : 1 Ölü
Missouri eyaletinde mermi fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi.
Missouri eyaletinde mermi fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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