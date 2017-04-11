ABD'de Askeri Mermi Fabrikasında Patlama!
ABD'nin Missouri eyaletinde bir mermi fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Missouri eyaletinin Independence kentinde ordu için mermi üreten bir fabrikada patlama meydana geldi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Fabrikanın düşük kalibreli mermi üretimi yaptığı ve bünyesinde NATO test merkezi barındırdığı belirtildi.
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