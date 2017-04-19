ABD'de Ara Seçimlerde Demokrat-Cumhuriyetçi Çekişmesi

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan 6. Bölge ara seçimlerinde, 18 aday arasından Demokrat Jon Ossoff ile Cumhuriyetçi Karen Handel'in "en çok oyu alan iki aday" olarak haziran ayında yapılacak son tura kaldığı bildirildi.



Amerikan CNN kanalının projeksiyonuna göre, ara seçimlere katılan hiçbir aday yüzde 50 barajına ulaşamadı. Yarışı uzun süre önde götüren Demokrat Ossoff'un son anlarda yüzde 50'nin altına düştüğü kaydedildi.



Resmi sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması beklenen ara seçim sonuçlarına göre, Ossoff ile Handel haziran ayında yapılacak son turda ABD Temsilciler Meclisine girebilmek için mücadele edecek.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasından sonra kurduğu kabinede Sağlık Bakanı olan eski Georgia vekili Tom Price'tan boşalan koltuğa oturmak için 18 aday yarışa girdi.



Uzun süre önde götürdü, yüzde 50'yi bulamadı



11 Cumhuriyetçi ve 4 Demokrat adayın yanı sıra 3 de bağımsız adayın girdiği mücadelede uzun süre yüzde 50 civarında oy oranını yakaladığı görülen Demokrat Ossoff, birçok kişinin "büyük sürpriz" diye nitelendirdiği adımı atamadı.



Amerikan medyasında, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bölgede Demokrat bir adayın kazanacak olmasının Trump yönetimine "dikkat çekici" bir mesaj vereceği ve 2018 yılında yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu tehdit edebilecek bir ortama zemin hazırlayacağı ifade ediliyor.



Trump'tan "Georgia" mesajı



Öte yandan Trump, yakından takip ettiği Georgia 6. Bölge ara seçimleriyle ilgili olarak Twitter hesabından, "Kongrede Georgia için yarışan Ossoff'un o bölgede bile yaşamadığını öğrendim. Cumhuriyetçiler gidip oylarınızı kullanın." açıklamasını yaptı. Bir sonraki paylaşımında ise Trump, son turda Cumhuriyetçilerin seçimi kazanacağını iddia etti.