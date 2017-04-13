ABD'de 8 Yaşındaki Çocuğun Arabayla Hamburger Kaçamağı

ABD'de 8 yaşındaki bir çocuk, yanına 4 yaşındaki kız kardeşini alarak ailesinin arabasıyla hamburger almaya gitti.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Jacob Koehler, Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin Kasabası'ndan küçük bir çocuğun araba kullandığına dair ihbar aldıklarını söyledi.



Koehler, canları hamburger isteyen çocukların, anne ve babasının uykuda olmasını fırsat bilerek arabanın anahtarını alarak evden çıktıklarını belirtti.



Küçük çocuğun trafikte katettiği yaklaşık 2,5 kilometre boyunca kavşaklardan ve demir yolu geçidinden geçtiğini ve hiçbir trafik kuralını ihlal etmediğini kaydeden Koehler, "Yolda tek bir şeye çarpmamış." dedi.



Koehler, fast food çalışanlarının, arabaya servis penceresinin önünde küçük çifti gördüklerinde olayın şaka olduğunu sandıklarını aktardı.



Polislere araba sürmeyi video paylaşım sitesi YouTube'dan video izleyerek öğrendiğini söyleyen çocuk ve kardeşi, ebeveynleri gelene kadar peynirli hamburger ve nuggetlarını yedi.



Bu arada çocuklara herhangi bir ceza verilmedi.