ABD'de 4 Mahkum Ölü Bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir hapishanede aynı koğuşta kalan 4 mahkum ölü bulundu.



Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bryan Stirling, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'daki yüksek güvenlikli Kirkland Hapishanesinde aynı koğuşta kalan 4 mahkumun ölü bulunduğunu belirtti.



Mahkumların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini söyleyen Stirling, olayla ilgili açılan soruşturmada eyalet emniyetinden yardım talep edildiğini bildirdi.



Stirling olaya ilişkin daha fazla detay vermedi.



Söz konusu hapishanede eyaletteki en tehlikeli erkek mahkumların kaldığı biliniyor.



Geçen yıl, aynı hapishanede mahkumları öldürmeye çalıştıkları iddiası ile 3 ceza infaz memuru görevden alınmıştı.