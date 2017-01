ABD'de 23. Sag Ödülleri'ne Trump'a Tepkiler Damgasını Vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Film Oyuncuları Birliği tarafından geleneksel olarak verilen 23. SAG Ödülleri (Screen Actors Guild), Pazar akşamı Los Angeles'te sahiplerini buldu.



Gecede çoğu oyuncunun eleştiri oklarının hedefinde ABD yeni başkanı Donald Trump vardı. Ünlü oyuncu ve yatırımcı Ashton Kutcher, gala gecesinde yaptığı konuşmada, "İyi akşamlar Film Oyuncuları Birliği üyeleri ve bizleri evlerinden izleyenler, hatta havalimanlarında bekleyen ve Amerika'nın bir parçası olanlar. Siz de bizi biz yapan şeylerden birisiniz, sizi seviyoruz ve kucak açıyoruz." dedi.



At SAG Awards, protest of Trump's immigration ban takes the spotlight https: //t.co/3jQWjlmyKs pic.twitter.com/s2Kdn0c5VX— Talking Points Memo (@TPM) 30 Ocak 2017



'Hidden Figures' ödül töreninin favorisi 'La La Land / Aşıklar Şehri' isimli müzikal yapımı geride bırakarak Oscar yarışına güçlü bir giriş yaptı. 'Hidden Figures' Gecede En İyi Ekip Performansı dalında ödüle layık görüldü. Filmin başrol oyuncularından Taraji P. Henson yapım hakkında, "Bu bir birlik hikayesi. Her farklılığımızı kenara koyup insan ırkı için birlikte hareket edebildiğimizde olacakları anlatıyor. Biz kazandık, sevgi her zaman galip gelir." dedi.



Başrollerinde Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monae'nin yer aldığı, 'Hidden Figures' Nasa'da görev alan üç Afro Amerikalı kadını anlatıyor. Film 1962 yılında yörüngeye çıkan ilk astronot John Glenn'in seferini konu alıyor.



.



Aktris Emma Stone ise La La Land / Aşıklar Şehri isimli müzikal filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi. Emma Stone'un da konuşması Başkan Donald Trump'a göndermelerle doluydu. Stone binlerce kişinin hazır bulunduğu törende, "Dünyada ve ülkemizde oldukça zorlu dönemlerden geçiyoruz. Her şey korkunç bir hal alıyor şimdi harekete geçme zamanı. Ben topluma bazı şeyleri yansıtan bir gruba dahil olduğum için kendimi mutlu hissediyorum." dedi.



Başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı Aşıklar Şehri Los Angeles'ta bir caz müzisyeni ve aktrisin aşkını konu alıyor.



Denzel Washington ise Fences isimli filmiyle en iyi oyuncu ödülünün sahibi oldu. Fences, ünlü aktörün üçüncü yönetmenlik denemesi.



August Wilson'un aynı isimli oyunundan uyarlanan filmde eski bir beysbol oyuncusunun ailesini bir arada tutma mücadelesi anlatılıyor. Viola Davis ise Denzel Washington'un eşi Rose'u canlandırıyor.



Mahershala Ali ise ilk SAG ödülünü 'Moonlight' isimli filmdeki oyunculuğuyla aldı. En iyi yardımcı oyuncu seçilen aktör filmde, sorunlar yaşayan bir gence yardım eli uzatan uyuşturucu satıcısını canlandırıyor.



'Moonlight' Miami'de yaşam mücadelesi veren bir eşcinsel gencin çocukluktan yetişkinliğe yaşadıklarını anlatıyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Ödül Trumpa Ödüllerine SAG ABDde tepkiler vurdu Sinema Hollywood damgasını Gepost: 30 januari 2017