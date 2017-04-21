ABD'de 2. El Konut Satışları 10 Yılın Zirvesinde

ABD'de ikinci el konut satışları mart ayında yüzde 4,4 artarak 10 yılın en büyük yükselişini kaydetti.





National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları martta önceki aya oranla yüzde 4,4 artarak 5 milyon 710 bine çıktı. İkinci el konut satışları bu sonuçla Şubat 2007'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasaların beklentisi satışların yüzde 2,2 artışla 5 milyon 550 bine çıkması yönündeydi.



Öte yandan, şubat ayına ait ikinci elkonut satışları 5 milyon 480 binden 5 milyon 470 bine revize edildi. Veri yapılan revizyonla birlikte bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 yerine yüzde 3,9 azalmış oldu.



NAR'ın raporunda, Başekonomist Lawrence Yun'un "Bu yıl bahar mevsimi konut satın alımları açısından çok umut verici görünüyor." değerlendirmesine yer verildi.