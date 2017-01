ABD'de 18 Sene Önce Kaçırılan Bebek Dna Testi Sonucu Bulundu

Florida'nın Jacksonville şehrinde 18 yıl önce doğduğu hastaneden kaçırılan bebek yapılan DNA testi sonucu bulundu. Gerçek adının Kamiyah Mobley olduğu açıklanan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Mike Williams, Jacksonville Şerifi: "Güney Carolina'da, aynı gün doğmuş ama farklı isme sahip 18 yaşında birini bulduk. Polis incelemesi genç kızın kimliği için sahte evraklar kullanıldığını gösteriyor. Walterboro şehrinde yaşayan kişilerlerin ifadesi bu genç kızın Kamiyah Mobley olduğunu destekliyor. Jacksonville Karakolu incelemeleri bu hafta başında DNA örnekleri aldı. Eldeki bulguların hepsi suç laboratuvarında incelenmek üzere Florida Güvenlik Polisi Departmanı'na gönderildi. ve dün gece Güney Carolina'da bulunan bu genç kadının Kamiyah Mobley olduğu kesinleşti."



#KamiyahMobley – Suspect Gloria Williams, 51 years old was arrested this morning in SC. #JAX #JSO #Jacksonville pic.twitter.com/RvwehAcAyE— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) January 13, 2017



Öte yandan 18 sene önce hastaneye hemşire kılığında girerek bebeği kaçıran Gloria Williams göz altına alındı. 51 yaşındaki kadının ömür boyu hapis cezası alması gündemde…



