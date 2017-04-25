ABD'de 17 Yıl Sonra Ilk Kez 2 Mahkum Aynı Gün Infaz Edildi

ABD'nin Arkansas eyaletinde pazartesi gecesi ölüm cezasına çarptırılan iki mahkum infaz edildi. ABD'de 2000 yılından bu yana aynı gün içerisinde 2 infaz gerçekleşmemişti.



ABD'de tecavüz ve cinayetten hüküm giyen Jack Jones ve Marcel Williams idam edildi. Mahkum Jack Jones, birden fazla kadına tecavüz ve cinayet suçlarından, Marcel Williams ise 1994 yılında bir kadını kaçırarak tecavüz ettiği ve ardından kadını öldürdüğü suçlarından idam edildi. Her iki mahkumun avukatlarının son dakika yaptığı temyiz talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedilince infaz gerçekleştirildi. Mahkumların infazlarında zehirli iğne kullanıldığı belirtildi. ABD'de 2000 yılından beri aynı gün içerisinde iki infaz gerçekleşmemişti.



(İHA)