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ABD'de 1. El Konut Satışlarında 10 Ayın En Düşük Seviyesi
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ABD'de 1. El Konut Satışlarında 10 Ayın En Düşük Seviyesi

ABD'de 1. el konut satışları aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 10,4 a.

ABD'de 1. El Konut Satışlarında 10 Ayın En Düşük Seviyesi

ABD'de 1. el konut satışları aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 10,4 a

Kaynak: Dunya.com

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