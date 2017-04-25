ABD'de 1. El Konut Satışları 8 Ayın Zirvesinde

ABD'de 1. el konut satışları martta düşüş beklentisine karşın yüzde 5,8 artarak son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.





ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, 1. el konut satışları martta önceki aya kıyasla yüzde 5,8 artarak 621 bin oldu.





Böylece, Temmuz 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydeden satışlara ilişkin piyasa beklentisi 590 bin ya da yüzde 1,4 düşüş yönündeydi. Raporda, yeni konut satışlarının martta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 yükseldiği de bildirildi. Bu arada, şubat ayına ait 1. el konut satış verisi 592 binden 587 bine revize edildi.





Veriler, ayrıca, ABD'de yeni konut satışları için ortalama fiyatın mart ayında yaklaşık 388 bin 200 dolara yükseldiğini ortaya koydu.





Uzmanlar, ülkede konut talebinin iş gücü piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak artmaya devam ettiğine ancak konut inşaatlarının talepteki artış hızını yakalayamadığını belirtiyor. Bu durumun ev fiyatları aşırı yükselterek satışları olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.