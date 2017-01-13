Abd, Çin'i Bu Kez Alüminyum İçin Wto'ya Şikayet Etti

ABD hükümeti, Çin'i alüminyum üreticilerine sağladığı teşvikler nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) şikayet etti. Bu, ABD'nin Barack Obama'nın başkanlık döneminde Çin'e karşı WTO nezdinde açtığı 16. dava olarak kayıtlara geçti.



ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Çin'e alüminyum üreticilerine sağladığı finansal teşviklerden ötürü WTO'da dava açtığını belirtti.



Dava başvurusunun, Obama yönetiminin Çin'i söz konusu teşvikleri kesmeye ikna etmeye yönelik çabalarının başarısız kalması nedeniyle yapıldığını kaydeden Froman, "Çinli alüminyum üreticilerine sağlanan olağanüstü derecede düşük banka kredileri ve düşük fiyatlı girdiler aşırı kapasiteye neden oluyor ve Amerikan işçileri ve şirketlerine zarar veriyor." ifadesini kullandı.



Obama döneminde açılan 16. dava oldu



ABD'nin Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Çin'e WTO nezdinde açtığı dava sayısı böylece 16'ya yükseldi. Bu davalara Çin'in otomobil lastiğinden ve çelik ihracatına kadar çeşitli ürünlere uyguladığı ithalat ve ihracat vergileri konu olmuştu.



Obama yönetimi, ayrıca ABD'li üreticilerin baskısını artırması üzerine, Çin'in kaldırmayı reddettiği ticaret bariyerleri ve damping uygulamalarına misilleme niteliğinde bazı vergileri son yıllarda uygulamaya koymuştu.



ABD Kongresinden bazı Cumhuriyetçi ve Demokratlar, Çin'e WTO nezdinde açılan davayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten açıklamalarda bulundu.