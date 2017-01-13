ABD Çevre Koruma Ajansı: Fiat - Chrysler Dizel Araçlarında Emisyon Kurallarını Çiğnedi





Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) ABD – İtalya sermayeli otomobil üreticisi Fiat Chrysler'ın 100 binin üzerinde dizel aracına ülkedeki emisyon standartlarını ihlal eden yazılım yüklediğini tespit ettiklerini açıkladı. Fiat Chrysler CEO'su iddiaları reddetti.



Açıklamada Fiat Chrysler'ın, 2015 yılında emisyon testlerini hileli yazılım kullanarak yanıltan Volkswagen'in yaptığı gibi manipülasyon olup olmadığının halen araştırıldığı belirtildi.



Michelle Krebs, uzman, Autotrader: "Volkswagen ile aynı türden bir soruşturma değil. En azından şimdilik. İnandırıcı olmayan bir durum gibi görünüyor. Çalışmalar hala devam ediyor. Volkswagen davasında bilinçli bir manipülasyon vardı. Ne yaptıklarını biliyorlardı. Şimdi buradaki durumun onunla aynı olduğu, o kadar da kesin değil."



Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne Çevre Koruma Ajansı'nın iddialarının abartılı olduğunu, yasalara aykırı uygulamaları olmadığını, şirket avukatlarının kendisine ABD Adalet Bakanlığı'nın EPA ile birlikte şirket hakkında soruşturma yürüttüğü bilgisini verdiklerini söyledi.



Çevre Koruma Ajansı'nın iddiaları ispatlanırsa Fiat Chrysler 4 buçuk milyar dolardan fazla para cezasına çarptırılabilecek.



Öte yandan Fransa'da, Paris Savcılığı, ülkenin en büyük otomobil üreticilerinden Renault hakkında emisyon salınımı testlerini yanılttığı iddiasıyla adli soruşturma başlattı. Bu gelişmenin hemen ardından şirketin hisseleri borsada 4 puan geriledi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Fiat Çevre ABD Ajansı: Renault dizel Koruma kurallarını Kirlilik Volkswagen Chrysler Araba araçlarında çiğnedi emisyon Gepost: 13 januari 2017