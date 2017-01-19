ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları Batı Şeria'da Protesto Edildi

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Gösteriye katılanların pankartlar ve dövizler taşıması

Fetih Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Muheysin ile röportaj

Filistin Ulusal Girişim Partisi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ile röportaj Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmaları, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde protesto edildi.



Fetih hareketinin çağrısıyla Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Kudüs şehrinin fotoğraflarını taşıdı, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını kınayan pankartlar açtı.



Ramallah'taki gösteriye katılan Fetih Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Muheysin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma açıklamaları İsrail yanlısı bir tutumdur. Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Kudüs olmadan devlet olmaz." dedi.



Filistin Ulusal Girişim Partisi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de bu kararın ABD'nin savaş suçları ve uluslararası kanunları ihlalde İsrail'e ortak olması anlamı taşıdığını belirtti.