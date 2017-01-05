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ABD Büyükelçiliği İzmir'deki Saldırıyı Kınadı

ABD Büyükelçiliği İzmir'deki Saldırıyı Kınadı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir’deki terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

ABD Büyükelçiliği İzmir'deki Saldırıyı Kınadı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağ olsun" denildi. - İSTANBUL

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