ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağ olsun" denildi. - İSTANBUL
ABD Büyükelçiliği İzmir'deki Saldırıyı Kınadı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir’deki terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, başsağlığı dileğinde bulundu.
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