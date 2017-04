ABD Bayrağının Ypg Paçavrasıyla...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde Amerika bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da ayın 16'sında yapacağımız ziyarette sayın başkan Trump'a göstereceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'li teröristlerin cenazelerine Amerikalı askerlerin katılması ve konvoyda YPG ve Amerika bayraklarının birlikte yer almasına ilişkin fotoğraflar soruldu. Medyaya yansıyan fotoğrafların üzücü olduğunu belirten Erdoğan, "Ne yazık ki YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içinde Amerika bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da ayın 16'sında yapacağımız ziyarette sayın başkan Trump'a göstereceğiz. Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın başkasına olacaktır. Bunu paylaşmalıyız. Bu gelenek, buna gelenek diyorum. Sayın Obama döneminde başlayan süreç devam ediyor. Bunun noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki sıkıntı devam edecektir, hem de kendileri rahatsız olacak, bizler de stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Biz o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Karaçok'ta, Sincar'da ne olduysa artık bunlara devam etme durumunda kalacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine. Herhalde tarih ve haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki TSK her an buralara gelebilir. Biz endişe ile yaşamaktansa onlar korku ile yaşasınlar" ifadelerini kullandı.



'KABİNEDE REVİZYON' İDDİALARI



Kulislerde konuşulan kabinede revizyon konusunu da değerlendiren Erdoğan, "Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı'nın değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Hükümetin tasarruf alanına ben Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şeklide yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Sayın Başbakanın kendi tasarrufları hen an olabilir. Bu tasarrufları tabii ki cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız olacaktır. Ne bir kapama, ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Burada yetki başbakan ve hükümete aittir. Temennimiz ülkemizin geleceği için hayırlı olan ne ise odur. Türkiye'de bir şeyi alışkanlık haline getirdik. Sağlıklı bir hükümet yapısı ile geleceğe yürümek. Her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil. O bizden öncelerde kaldı. Hedefimiz güven ve istikrardır. Güven ve istikrar sağlıklı hükümetlerle olur" diye konuştu.



(İHA)