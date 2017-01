ABD Başkanlığına Seçilen Trump Açıklaması

NEW ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.



Trump, başkan seçildikten sonra New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısında, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.



Söz konusu iddiaları "uydurma haber" ve "düşmanca" olarak değerlendiren, hasta insanlarca uydurulduğunu ifade eden Trump, "Bu saçmalık belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafından sızdırıldı, eğer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler." dedi.



Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da bağının olmadığını, iyi geçinip geçinemeyeceğini bilmediğini ancak iyi ilişkiler kurmayı deneyeceği belirten Trump, Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'in kendisini sevmesini bir değer olarak nitelendirdi.



"Hillary'nin Putin'e karşı benden daha çetin olacağına inanıyor musun? Kimse gerçekten buna inanıyor mu?" diyen Trump, DEAŞ'ı şimdiki ABD yönetiminin yarattığını ve Rusya'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi.



Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.