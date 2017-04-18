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ABD Başkanı Trump Unuttu, Eşi Hatırlattı...
ABD Başkanı Trump Unuttu, Eşi Hatırlattı...
ABD Başkanı Trump unuttu, eşi hatırlattı.
18 Nisan 2017 Salı 16:04
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[9515367] DailyMotion.com
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