ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılacağını da belirtti. - ANKARA