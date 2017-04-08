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ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selman'la Görüştü
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ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selman'la Görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selman'la Görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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