ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selman'la Görüştü
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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