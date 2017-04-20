ABD Başkanı Trump, Paris'teki Saldırıyı Kınadı

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'teki saldırıyı kınayarak, "Güçlü ve tedbirli olmalıyız" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kaydetti.



Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis ve 1 sivil de ağır yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından öldürüldü. Polis yetkilileri saldırıya ilişkin detay vermezken, terör saldırısı olduğunu onayladı.



Saldırı sonrası Şanzelize Caddesi ve civardaki metrolar güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. - WASHINGTON