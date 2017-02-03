ABD Başkanı Trump'ın Vize Yasağına Tepkiler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) mültecilere yönelik geçici vize yasağını eleştirerek, mültecilerin tehlikeli olmadığını ve ülkelerin mültecileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.



Bir dizi temas için Lübnan'da bulunan Grandi, başkent Beyrut'taki BMMYK binasında basın toplantısı düzenledi.ABD Başkanı Donal Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD'ye girmesini yasaklayan kararını eleştiren Grandi, "Bu insanlar tehditlerden kaçıyorlar, kimseye bir zararları yok." dedi.



Grandi, mültecilerin içtenlikle, dayanışma halinde ve cömertçe kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mültecileri risk ya da tehdit taşıyorlar diye tanımlamak doğru değil, tehdit değiller." diye konuştu.



ABD Başkanı Trump'ın Suriyeli mültecilerin ABD'ye girmesini de askıya alan kararını eleştirmeye devam eden Grandi, "Bu karar mültecilerle uluslararası dayanışmayı zayıflatması bakımından çok tehlikeli. Lübnan, Kenya, Pakistan gibi az kaynağa sahip olan ve milyonlarca mülteci barındıran ülkeleri desteklemek için zengin ülkelere ihtiyacımız var. Aksi halde bu ülkelere niçin bunu biz yapıyoruz demeye başlarlar." değerlendirmesinde bulundu.



Suriye içinde güvenli bölge kurma tartışmalarına da değinen Grandi, "Şu anki koşullarda güvenli bölge gibi çözümlerin çalışmayacağını" savunarak, "Vaktimizi, kurulamayacak güvenli bölge planlarıyla harcamayalım. Çünkü henüz insanların dönebilmesi için yeteri kadar güvenli değil. Bunun yerine Suriye içindeki her yerde ülkeyi güvenli hale getirecek barış çalışmalarına odaklanalım." ifadelerini kullandı.



Lübnan'da temaslarını sürdüren Grandi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri ve diğer Lübnanlı yetkililer ile de gün içinde bir araya gelmişti.



BMMYK'ye göre ABD Başkanı Trump'ın mültecilere yönelik son kararının dünya genelinde 20 bin civarında sığınmacıyı etkileyeceği düşünülüyor.



BM rakamlarına göre Lübnan'da 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları bu rakamın 1,5 milyondan fazla olduğunu ifade ediyor. Lübnan'ın, nüfusuna oranla en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.