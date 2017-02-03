ABD Başkanı Trump'ın Vize Yasağına Tepkiler

Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararını kınadı.





Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi imzasıyla yayımlanan açıklamada, Trump'ın vize yasağının uluslararası kanunlara ve ABD Anayasası'na aykırı olduğu belirtilerek, "Irkçılığa giren bu kararı kınıyoruz." denildi.



Nefret söylemini körükleyen ve aşırı grupların düşüncelerini yaymasına hizmet eden bu kararın ABD ile Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri zedeleyeceği ifade edildi.



Dünyanın barışa ihtiyaç duyduğuna işaret edilen açıklamada şiddetin ve aşırıcılığın ancak diyalogla tedavi edilebileceği vurgulandı.





Dünya Müslüman Alimler Birliği, Trump yönetimine, Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde anlaşmazlıklara yol açacak söz konusu kararı gözden geçirme çağrısı yaparken, İslam dünyası ve uluslararası kamuoyundan da ABD yönetimi geri adım atana kadar karara karşı çıkmalarını talep etti.



ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.