ABD Başkanı Trump'ın Vize Yasağına Tepkiler

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Irak'ın da bulunduğu 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararının kendileri için şok etkisi yarattığını söyledi.



Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı ve devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, ABD yönetiminin söz konusu kararı gözden geçirmesini isteyen Masum, "ABD Başkanı Trump'ın bu kararı bizim için şok etkisi yarattı." dedi.





Masum, "ABD'nin ve dünya ülkelerinin yerine evlatlarının kanıyla teröre karşı savaşan Irak halkına insaf edilmesine yönelik sarf edilen çabalara da önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.





Irak'ın bölgesel ve uluslararası çatışma eksenlerinden olmasını kabul etmeyeceklerini dile getiren Masum, tüm ülkelerle, ulusal güvenlik ve ortak çıkarlar esasına dayalı ilişkiler geliştirmekten yana olduklarını kaydetti.



İbadi, "kendilerine yapılan kötülük" olarak nitelendirmişti



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de Trump'ı kararından vazgeçmeye çağırarak, bunu "kendilerine yapılan kötülük" olarak nitelendirmişti. Bu kararla, teröre karşı mücadele veren Irak halkının cezalandırıldığını savunan İbadi, karara karşı çeşitli seçenekleri devreye sokacaklarını da sözlerine eklemişti.



Irak Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın, Irak vatandaşlarına ABD'ye girişini engelleyen kararına mislisiyle karşılık verilmesi kararını onaylamıştı.



ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.