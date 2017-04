ABD Başkanı Trump'ın 100 Günlük Twitter Karnesi

– @realDonaldTrump kullanıcı adıyla 28.4 milyon takipçiye sahip olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki ilk 100 günlük "karnesi" çıkarıldı.



Önümüzdeki 4 yıl boyunca ABD'yi yönetecek olan Donald Trump, sadece siyasi açıklamaları ve kararları ile değil sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren bir politikacı kimliği çizdi.



Twitter tarafından yayınlanan verilere göre, Trump'ın en çok tweet attığı kelimeler "Great" (büyük), "America", "News/Media" (haberler/medya) oldu. En çok atıfta bulunduğu kullanıcı adlarında da ilk sırayı @WhiteHouse alırken 2. ve 3. sırada medya kuruluşları @nytimes, @foxandfriends ile @FoxNews yer aldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump hesabının Twitter'daki 100 günlük kullanıcı profili ve verileri:



Atılan Tweet sayısı (RT dahil)



486



En Çok Tweet Atılan Kelimeler:



1. Great (büyük)



2. America/American



3. News/Media (haberler/medya)



4. Jobs (iş)



5. Today (bugün)



6. Fake News (yalan haber)



7. Thank (teşekkür)



8. People (halk)



9. Big (büyük)



10. Country (ülke)



En Çok Atıfta Bulunduğu Kullanıcı Adları



1. @Whitehouse



2. @NYTimes ile @foxandfriends (eşit sayıda)



3. @FoxNews



4. @VP



5. @CNN ile @ POTUS (eşit sayıda)



En Çok Tweet Attığı Hashtag'ler



1. #MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı yeniden büyük yap)



2. #AmericaFirst (Önce Amerika)



3. #ICYMI (In Case You Missed It - fark etmediyseniz)



4. #USA (ABD)



5. #Obamacare (Obama'nın sağlık programı)



Twitter'da Trump'ın en çok konuşulduğu günler:



1. 20 Ocak – Yemin Töreni



2. 28/29 Ocak – Trump "seyahat yasağı" kararnamesini imzaladı



3. 25 Ocak - Trump "sınıra duvar" kararnamesini imzaladı



4. 16 Şubat – Trump olaylı bir basın toplantısı gerçekleştirdi



5. 9 Şubat – Conway'in "Git Ivanka'nın eşyalarını satın al" demesi nedeniyle oluşan anlaşmazlık



6. 4 Mart – Trump "Obama telefonlarımı dinletti" tweet'ini attı - İstanbul