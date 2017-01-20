ABD Başkanı Trump, İlk Emirlerini İmzaladı

Kasım ayında yapılan seçimle ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, bugün gerçekleştirilen törenle yemin etti. Yemin töreninde "İlk önce ABD" ifadelerine yer verdiği konuşmasının ardından görevi Barack Obama'dan resmen devraldı. İLK EMİRLERİNİ İMZALADI

Resmen göreve başlayan Donald Trump, kalemini ele alarak ilk emirlerini imzaladı.

ABD'de 20 Ocak'taki başkanlık devir teslim töreninin güvenliğinde önemli rolü olan başkent Washington'ın Garnizon Komutanı Korgeneral Schwartz'ın, tören günü görevinden alınacağı bildirmişti. Trump'ın görevi aldıktan sonra attığı ilk imzanın Garnizon Komutanını görevden aldığı düşünülüyor.

HER EMRE FARKLI KALEMLE İMZA

Trum, masaya oturduğunda sağ yanında çocuklar bulunuyordu. Ayrıca masanın üzerinde ise birden çok kalem vardı. Trump, önündeki farklı kağıtlardaki emirlerin her birini ayrı kalemle imzalayıp her imzanın ardından kullandığı kalemi yanındakilere verdi.