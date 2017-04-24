ABD Başkanı Trump da 1915 Olayları İçin "Soykırım" Demedi

ABD Başkanı Donald Trump ilk 24 Nisan konuşmasında 1915 olayları için, önceki Başkan Barack Obama gibi, büyük felaket anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. Trump konuşmasında "soykırım" kelimesini kullanmadı.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, konuşmasında şunları kaydetti:



"Bugün büyük felaketten etkilenmiş insanların hatırasını onurlandırmak adına, 20 yüzyılın en büyük zulümlerinden birinin yıl dönümü için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 1915'in başlarında bir buçuk milyon Ermeni sürgün edilmiş, katledilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ölüme ilerlemiştir. Masum kayıplarının yasını tutan ve acılardan etkilenmiş tüm dünyadaki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni toplumunun acılarını paylaşıyorum. İnsanlık tarihinin bu karanlık bölümünü derinlemesine düşündüğümüzde, Ermeni toplumunun zorluklarla baş etme gücünün farkına varıyoruz. Birçoğu atalarının kurduğu büyük tarihi uygarlıklardan birini ve ana vatanlarından getirdikleri hatırları el üzerinde tutarak, Birleşik Devletler'de yeni bir hayat kurdu, birçoğu bu topluma kalıcı katkılar yaptı. Bu gibi acıları yeniden yaşanmasını önlemek için hatırlamak zorundayız. Türklerin ve Ermenilerin acı dolu bir tarihle dikkate alma ve kabullenme için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha adil ve hoşgörülü bir geleceğin altyapısını inşa etmede kritik bir eşik olan bu sancılı tarihi kabul etme ve onunla hesaplaşma yolunda Türklerin ve Ermenilerin gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." - Washington