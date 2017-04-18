ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Telefon Görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de...
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür etti ve "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." dedi.
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür etti ve "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." dedi.