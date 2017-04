ABD Başkanı Trump Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirterek, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." dedi. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı.



Trump, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, Fed'in yönetimine, doların değerine ve döviz kuru manipülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Fed Başkanı Janet Yellen'i görev süresi Şubat 2018'de dolduğunda yeniden aday gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, "Henüz çok erken." yanıtını veren Trump, "Yellen'i beğeniyorum, ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Trump'ın Yellen hakkındaki bu yorumlarının, seçim kampanyası süresince söylediklerinden farklı olması dikkati çekti.



Trump, geçen mayıs ayında Yellen'i ilk dört yıllık görev süresi dolduğunda büyük ihtimalle yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.



"Düşük faiz politikasını beğeniyorum"





Fed'in para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Trump, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." şeklinde konuştu.



Trump, doların kısmen kendisi yüzünden güçlendiğini söyleyerek, "Dolarımızın aşırı değerli olduğunu düşünüyorum ve bu kısmen benim hatam çünkü insanlar bana güveniyor." değerlendirmesini yaptı.



Güçlü doların özellikle ABD'nin ihracatını olumsuz etkilediğini kaydeden Trump, "Diğer ülkeler paralarını devalüe ederken siz güçlü dolara sahip olduğunuz zaman rekabet etmeniz çok çok zor." diye konuştu.





"Çin'i döviz manipülatörü ilan etmeyeceğiz"





Çin'in, ABD Hazine Bakanlığının bu hafta içinde yayınlaması beklenen raporda "döviz manipülatörü" ilan edilmeyeceğini bildiren Trump, böylece seçim kampanyasında verdiği bir başka taahhütte daha geri adım atmış oldu.



Pekin yönetimi için "Döviz manipülatörü değiller." ifadesini kullanan Trump, fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini dile getirdi.



Beyaz Saray'daki üçüncü ayına yaklaşan Trump, seçim kampanyası boyunca yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçladığı Çin'i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulunmuştu.



Dolar, Trump'ın yorumlarının ardından düştü



ABD Başkanı Donald Trump'ın Wall Street Journal'a verdiği mülakatta doların çok güçlü olduğunu söylemesi piyasaların hareketlenmesine neden oldu.



Doların, avro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 100,06'ya geriledi.



Dolar/yen paritesi 109,08'e inerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ayrıca, New York borsasında endeksler günü düşüşle tamamladı.