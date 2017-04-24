ABD Başkanı Trump, 1915 Oayları İçin 'Soykırım' Demedi, Büyük Felaket Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Trump, 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"MASUM HAYATLARININ YASINI TUTMADA ERMENİ TOPLUMUNA KATILIYORUM"

"1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiği, öldürüldüğü ya da tehcir edildiğini" iddia eden Trump, şunları kaydetti:

"Masum hayatlarının yasını tutmada ABD'de ve dünya genelinde yaşayan Ermeni toplumuna katılıyorum. Pek çok Ermeni ABD'de yeni bir yaşam kurdu ve ülkemize kalıcı katkılar yaptı.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tarihin hatırlanması gerekiyor. Daha adil ve hoşgörülü bir geleceğin altyapısını inşa etmede kritik bir eşik olan bu sancılı maziyi kabul etme ve onunla hesaplaşma yolunda Türklerin ve Ermenilerin gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz."

80'DEN FAZLA ÜYE, 'SOYKIRIM' DEMESİNİ İSTEDİ

Ermeni soykırımı tartışmalarının yıldönümünde gözler Beyaz Saray'daydı. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan açıklamasını bugün yaptı. 24 Nisan yaklaşırken ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye ABD Başkanı Donald Trump'a ortak mektup göndererek, Başkan'dan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını istemişti.

Deutsche Welle'nin haberine göre, mektupta geçmişteki Cumhuriyetçi başkanlardan Ronald Reagan'ın 1981'de "soykırım" ifadesini kullandığı belirtilerek, Trump'tan da aynı yolu izlemesi talep edildi.

TRUMP, 'BÜYÜK FELAKET' DEDİ

Ancak Trump, daha önce Obama'nın da kullandığı ifadeyi kullanarak 1915 olayları için büyük felaket anlamına gelen "meds yeghern" ifadesini kullandı.

OBAMA DA 'MEDS YEGHERN' DEMİŞTİ

Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.